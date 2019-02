Tempesta di grandine si abbatte su Nizza. Città “imbiancata”

Nizza. Una tempesta di grandine si è abbattuta in serata in Costa Azzurra, in particolare su Nizza.

Météo France ha diramato un bollettino di “allerta gialla” per il vicino dipartimento francese per neve, ghiaccio, valanghe e temporali, specificando che si tratta di fenomeni “normali” vista la stagione ma che potrebbero essere pericolosi.

Per ora il “gelicidio” ha offerto un suggestivo e inedito spettacolo: quello della Promenade des Anglais ricoperta di ghiaccio.

[Foto Oliver Arlet per Météo Cote d’Azur]