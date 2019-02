Team Schiavetti Pallamano Imperia, la senior femminile vince in Prima Divisione Francese

Imperia. Derby, sabato 2 febbraio, sul campo di Imperia: il Team Schiavetti Pallamano Imperia ha incontrato nella partita di ritorno la squadra della Riviera Handball per la partita stracittadina valida per il campionato francese di Prima Divisione.

La squadra rosso-blù ha imposto da subito il proprio gioco, portandosi in vantaggio nei primi minuti del match, grazie ad azioni veloci e attacchi ben organizzati. Grazie ad una grande grinta e forza di volontà le ragazze del presidente Giovanni Martini hanno portato a casa la prima vittoria contro queste avversarie per 26 a 23, ed allo stesso tempo raggiungono la prima posizione in classifica.

“Grande prova quella di sabato” – commenta l’allenatore Luca Martini – “il risultato conferma che pur essendo una squadra molto giovane rispetto alle altre protagoniste di questo girone stiamo lavorando molto bene. Sono sempre stato fiducioso della mia squadra ed insieme abbiamo tanta strada da fare nella speranza di fare sempre meglio”.

La formazione: Dalila Regesta(1 rete), Beatrice Tortonesi (14 reti, capocannoniere), Laura Moisello(5 reti,), Giorgia Convalle(portiere), Lisa Moisello(1 rete, ), Alice Olivieri(1 rete, ), Ksenija Susa, Florencia Traverso(4reti,), Marta Siviglia, Patrizia Zanello, Marianna Polimeno. Allenatore Luca Martini dirigente Saul Convalle – Massimo Moisello.