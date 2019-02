Taggia. Tutto pronto per i festeggiamenti di San Benedetto. Non più simili a quelli di una volta che lo stesso assessore Espedito Longobardi definisce come dei “rave party” ma più una festa per famiglie da svolgere in tutta sicurezza come già era accaduto l’anno scorso, anzi: “Cerchiamo di migliorarci dal punto di vista tecnico e della sicurezza”, spiega l’amministratore Tabiese. La ditta che si curerà dello spettacolo pirotecnico e la ditta Fiorello di Caserta, già da tempo attiva in zona.

di 15 Galleria fotografica Taggia, festeggiamenti di San Benedetto









Il primo spettacolo partirà alle 21 dal “Pantan”, si passa poi alle 21.30 in piazza Cavour, 22 in piazza Trinità e si conclude alle 23 dal convento dei Domenicani. Il consiglio degli organizzatori è quello di arrivare con un discreto anticipo per potersi accodare al “Biscione” di persone che seguirà l’evento. In ogni piazza ci saranno i tradizionali Falò che saranno indicati anche sul sito dei festeggiamenti con una utile mappa interattiva. Per quanto riguarda la sicurezza sul posto ci saranno 10 carabinieri, oltre la polizia locale, coordinati dal luogotenente Mauro Rinaldi, comandante della locale Stazione dell’Arma.