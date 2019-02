Taggia. Si è conclusa domenica la 4 ° tappa del Trophy Ice di Voghera 2018/2019. I ragazzi del The River Ranch di Taggia hanno ottenuto risultati sorprendenti.

Fabiano Pinto, si è classificato al 4° posto nella categoria New rider barrel racing, contando che questa è stata la sua prima gara con un cavallo, prima montava pony.

Alessandra Anfossi ha fatto un ottima gara piazzandosi così 26° nella classifica generale del Trophy categoria open barrel racing composta da 75 concorrenti.

Lupi Martina si ritrova attualmente 4° nella classifica generale del trophy su 12 partenti per la categoria Youth barrel racing.

Camilla Verta si posiziona al 2° posto nella categoria New Rider barrel racing.

Andrea Scarcia (trainer della società) indiscusso campione della giornata, si classifica al 1° posto in 1D cateogria open barrel racing, con il suo cavallo Avana Nine ed al 3° posto in 1D stessa categoria con la cavalla Bit Flower.

“E’ stato a dir poco un weekend di ricche soddisfazioni per i nostri cavalieri – fanno sapere da The River Ranch – Prossimo appuntamento, 5° ed ultima tappa del Trophy Ice Barrel Racing di Voghera, sarà il 9 e 10 marzo. Bravissimi a tutti i nostri ragazzi”.