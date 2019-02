Taggia. Sabrina Camarda, responsabile del centro di falconeria “Terra di Confine” di regione Bruxa, denuncia atti di teppismo e di odio verso gli animali.

“Un gruppetto di ragazzi in serata (ogni sera) si aggira nella strada sopra i rispettivi: maneggio, deposito di Rapellini e il mio centro di falconeria lanciando pietre agli animali per spaventarli – scrive la donna su Facebook – per quanto riguarda gli animali dei miei vicini non ho idea quali danni possano essere, ma io mi ritrovo una cavalla con 30 punti e setto nasale rotto perché dalla pietrata nel box ha urtato contro il telaio di ferro, i ragazzini sono di Taggia, conosciamo tutti i loro volti perché da quanto sono stupidi si fanno riconoscere, chiedo la cortesia ai genitori, perché da genitore io so se mio figlio fa cazzate, di controllare di più i ragazzini, prima che si proceda a denuncia”.