Taggia. Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica della sezione di ginnastica artistica femminile della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

Domenica 17 febbraio a Taggia, in un PalaRuffini gremito di pubblico, si è svolta la 2ª prova del campionato regionale silver di artistica, con oltre 160 ginnasti della Liguria (zona tecnica A, il ponente da Arenzano al confine) iscritti nelle varie categorie di età, nei livelli LA/LB e LC. La gara si è svolta su tre attrezzi (suolo, volteggio e trave) e prevedeva la sola classifica assoluta sul totale dei tre punteggi.

Molti i podi ottenuti dalle ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori, con grande soddisfazione dei tecnici presenti in campo gara Angelica Stella, Marzia Riccardi, Sonia Di Marcoberardino, Elisa Addiego e Linda Zunino e dell’intero staff tecnico della società. Questi i risultati: gara LA, allieve 1, le più giovani(8/9 anni), argento per Melissa Gandolfo e bronzo per la compagna KeilaMyftari, nelle allieve 2 bronzo per Carolina Sanchez, 4ª Giorgia Giovannini e 10ª Martina Sannazzaro, nelle allieve 3 podio tutto Riviera con, nell’ordine, Noemi Ay, Linda Coppola e Sara Papirio e 9° posto per Matilde Lanteri.

Categoria allieve 4, gradino più alto del podio per Valentina Romano, 2ª Alice Travasino, 11ª Alessia Radulescu. Junior 1 oro per Aurora Colonna, bene anche Margherita Abbo 1ª classificata nelle junior 2, e 2ª Sara Treglia e per finire altra vittoria nelle senior 1 con Annachiara Bastardini col 2° posto di Meghi Shehu. Nel pomeriggio, nel livello LB, allieve 2 , 5ª classificata Serena Conio, nelle allieve 3 altro podio tutto Riviera con gradino più alto per Rebecca Amoretti, seguita da Elena Stella e Alessia Saccoccia. Nelle allieve 4 vince Alice Pegoraro e argento per Elisa Arnaldi e nelle junior 2 podio sfiorato per Angelica Abbo 4ª e Nicole Crescente 5ª .

L’organizzazione della gara è stata affidata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori dal Comitato Regionale FGI Liguria, rappresentata nelle premiazioni dal Consigliere Claudio Frascarelli, affiancato dalla gradita presenza del delegato allo Sport del Comune di Taggia Raffaello Bastiani. Organizzare questa tipologia di gare richiede sempre più palestre ben attrezzate, un notevole impegno economico e un carico di ‘manodopera’ nell’allestire il campo gara, solo in parte ‘alleggerito’ da sponsor e genitori che aiutano.

Prossimo impegno per le ‘Rivierine’, sabato e domenica prossimi al PalaMarco di Albenga dove circa 30 atlete gareggeranno nella 2ª Prova del Campionato Regionale Silver di ginnastica Ritmica. Per il trampolino elastico sabato al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, è previsto un allenamento collegiale con i tecnici e i ginnasti della società francese Kelotrampo di S. Laurent du Var, ottima occasione per confrontarsi e collaborare per una crescita dei due sodalizi.