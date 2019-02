Taggia, oggi e domani va in scena la festa di San Benedetto

Taggia. Tradizione, storia, cultura: oggi e domani va in scena la due giorni dedicata ai festeggiamenti di San Benedetto Revelli.

Considerato una delle 20 manifestazioni in costume d’epoca più belle d’Italia, l’evento avrà il suo momento clou nella rievocazione della Grande battaglia del 1625 che da piazza della Trinità, tra colpi di cannone e il rullare dei tamburi, questo pomeriggio riproporrà l’antico scontro fra Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova (ore 15). Uno spettacolo suggestivo, il quale sarà accompagnato dai mercatini artigianali che si apriranno fin dal mattino, alle 10, in piazza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini.

L’atto numero uno dell’evento culminerà con il primo trofeo “La disfida dei rioni” che vedrà protagonisti La compagnia del lupo rosso, Flos Ferri e I grifoni, con la partecipazione dell’Associazione di ricostruzione storica Archibugieri di Monferrato (ArsAM), l’Associazione storico culturale Amaltea, il gruppo storico Giovanni De Reges, la milizia paesana di Grugliasco, la Compagnia Santa Brigida, la Compagnia d’armi Flos Duellatorum e il Tercio De Medici.

Domenica le celebrazioni culmineranno con le caratteristiche ambientazioni nei Rioni Tabiesi (dalle 10 alle 13,30), al termine delle quali, dalle 14.30, in via Soleri e piazza Cavour si potrà assistere all’esibizione militare dei gruppi storici, accompagnati dagli sbandieratori. Si aprirà quindi l’attesissimo corteo storico, formato dai musici, dai rappresentanti del senato genovese, dal vescovo di Albenga con la corte, poi il gonfalone civico con scorta armata, il podestà, il priore, gli anziani nonché i nove rioni partecipanti e i gruppi storici che saranno a cavallo e porteranno stendardi figurativi. Come da tradizione si partirà da piazza del Colletto (ore 15.30) e si proseguirà lungo i rioni Colletto, San Dalmazzo, Bastioni, Ciazo, Orso, Confrarie, Pantano e San Sebastiano. La sfilata, dove tutti i figuranti indosseranno magnifici abiti del passato, si chiuderà (ore 16.30) in piazza Cavour con il gran finale e la premiazione.

«L’edizione di quest’anno sarà ricca di novità – ha spiegato ai microfoni di R24 Radio Valter Martini del Comitato organizzatore –. Dopo la rievocazione della Grande battaglia del 1625 si svolgerà per la prima il Torneo dei Spadaccini nel Rione Trinità. Le ambientazioni, inoltre, inizieranno prima e fin dalla mattina i giudici potranno sceglierle. La giuria della 39esima edizione sarà composta da cinque membri, personalità di rilievo del mondo dello spettacolo, del cinema e dell’arte a livello nazionale e non. Avremo ancora il critico e studioso Enzo Storico, la costumista Elisabetta Gnignera e il regista Roberto Lippolis, mentre per la prima, Caterina Pagnini e Luigi Nepi, rispettivamente professori di Storia della danza e di Critica cinematografica all’Università di Firenze. Auspichiamo in un’ampia partecipazione di pubblico, sappiamo già dell’arrivo di numerosi gruppi del Basso Piemonte e della vicina Francia. Confidiamo in belle giornate di sole che aiuteranno a godere al meglio il nostro centro storico che, per l’occasione, sarà chiuso al traffico così da permettere anche ai bambini e alle loro famiglie di vivere la manifestazione in totale sicurezza».

Per prendere parte all’evento, quest’anno è stata messa a disposizione anche una navetta gratuita che, con partenza dalla nuova stazione in piazza Spinola accompagnerà grandi e piccini tutta la giornata di domenica, dalle 9 alle 19.