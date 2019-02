Taggia. Ieri sera spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti di San Benedetto. Le vie del centro storico si sono gremite di residenti e turisti che hanno assistito, come ogni anno, ai tradizionali falò in piazza.

Non più simili a quelli di una volta che lo stesso assessore Espedito Longobardi ha definito come dei “rave party” ma più una festa per famiglie da svolgere in tutta sicurezza come già era accaduto l’anno scorso.

(Foto di Franco Click)