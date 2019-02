Taggia, la protezione civile consegna casse d’acqua a over 70 e a persone che si trovano in situazioni di disagio

Taggia. A seguito dell’ordinanza sindacale n. 10 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto “non potabilità acqua se non previa bollitura proveniente dall’acquedotto Teglie – zona a nord cimitero comunale), l’Amministrazione Comunale, in attesa del nulla osta dell’Asl per la revoca del provvedimento, informa che dalle 17.30 alle 19.30 di oggi, lunedì 18 febbraio i volontari della protezione civile comunale saranno a disposizione nel parcheggio Santa Lucia per la consegna di casse di acqua naturale ai cittadini over 70 persone e alle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio (infermità, malattia).