Taggia. Gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Arma si sono aggiudicati il titolo di “Esperti in ecologia, riciclo e rispetto dell’ambiente”.

Il riconoscimento è assegnato dal comune di Taggia per la realizzazione di disegni e slogan a seguito della partecipazione degli alunni, all’Analisi Pubblica del Rifiuto, organizzata nel mese di dicembre in piazza Chierotti da Energetikambiente. Tre le classi che hanno partecipato all’iniziativa: 5^ A (sezione che si è aggiudicata anche il titolo di “Bidone d’Oro”), 5^ B e 5^ C.

Grande soddisfazione per la commissione esaminatrice dei disegni, che ha potuto riscontrare che l’obiettivo principale per il quale era stato ideato il concorso, ovvero quello di coinvolgere e sensibilizzare i bambini, attraverso l’attività didattica all’interno della Scuola, è stato raggiunto con la realizzazione di interessanti elaborati.

Gli attestati sono stati consegnati dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte, dal COAD. Amministrativo dell’Ufficio Ambiente del Comune di Taggia Maurizio Liberto, dalla Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi Ilaria Natta e dal Responsabile della Docks Lanterna di Taggia Davide Birri.