Taggia, festa di San Benedetto: trionfa il rione Pantano

Taggia. E’ il rione Pantano il vincitore della 39esima edizione dei festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, vescovo di Albenga e patrono della città. Tre le menzioni speciali per il corteo storico, riconoscimenti sono andati a Lorena Moraldo, miglior interprete femminile, e a Vincenzo Genduso, ex sindaco che è stato premiato dal primo cittadino in carica come miglior interprete maschile. Il rione San Dalmazzo si è aggiudicato invece le ambientazioni.

Per due giorni, piazze e carruggi sono tornati indietro nel tempo rivivendo gli scenari che hanno contraddistinto l’antico borgo nel XVII secolo. Dalla rievocazione della Grande Battaglia del 1625 tra Repubblica di Genova e Ducato di Savoia, alle ambientazioni dell’antica vita contadina, fino ai colori e alle emozioni del corteo storico dove più di 500 cittadini hanno sfilato in splendidi abiti medievali.

A decretare i vincitori del 2019, una giuria di qualità composta da: il critico e studioso Enzo Storico, la costumista Elisabetta Gnignera, il regista Roberto Lippolis, nonché Caterina Pagnini e Luigi Nepi, docenti, rispettivamente, di Storia della danza e di Critica cinematografica all’Università di Firenze.

Sono passati quasi quattro secoli da quando la comunità di Taggia decise di ringraziare con una grande festa San Benedetto, ma le celebrazioni in suo onore non smettono di affascinare grandi e piccini.

E anche in questo fine settimana, complice il sole, per quella che è considerata una delle più belle manifestazioni in costumi d’epoca d’Italia, sono arrivati tantissimi spettatori, soprattutto famiglie provenienti da ogni località dell’Imperiese nonché dal basso Piemonte e dalla vicina Francia.