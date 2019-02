Taggia. “In queste ore siamo soggetti a un forte acquazzone che sta causando qualche disagio”. A dirlo il sindaco di Taggia, Mario Conio, che ci fornisce una serie di informazioni utili sulla situazione del territorio comunale, in merito a danni e disagi causati dalle forti piogge odierne.

Ecco cosa succede: “ Il parcheggio adiacente il palazzo Spinola a Taggia presenta l’area di ingresso allagata; il livello dell’acqua non è particolarmente preoccupante al momento, a breve interverrà comunque la protezione civile per svuotarlo; a titolo precauzionale è preferibile non utilizzare tale parcheggio. Altra area che presenta criticità è la darsena di Arma; il livello del mare in aumento sta causando l’allagamento parziale della strada prospiciente; anche in questo caso si raccomanda di evitare di transitare in tale zona, comunque segnalata da transenne”.