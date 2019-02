Taggia, anche il presidente del consiglio regionale alla festa di San Benedetto

Taggia. Oggi il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla 39esima edizione dei festeggiamenti di San Benedetto Revelli, patrono della cittadina, con la tradizionale rievocazione storica della battaglia del 1625.

Ogni anno la manifestazione permette di riscoprire le antiche tradizioni e assistere all’esibizione militare dei gruppi storici, degli sbandieratori e al corteo in costume delle autorità dell’epoca.

«E’ un onore per me assistere a questa celebrazione – dichiara il presidente – perché ha il merito di ricordare e valorizzare la storia e le tradizioni del nostro territorio e di coinvolgere gli abitanti in una grande festa che assume anche un profondo significato identitario. Ringrazio le istituzioni, gli organizzatori per questo meritorio impegno e, in particolare, il sindaco di Taggia Mario Conio per il grande successo di questa manifestazione».