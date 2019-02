Taggia, abbandona l’auto distrutta dopo l’incidente. Rintracciato dai carabinieri

Taggia. Abbandona l’auto dopo un incidente. E’ successo ieri sera verso le 20 sulla strada provinciale della Valle Argentina, nel tratto che passa sotto il viadotto autostradale. Un uomo di 45 anni, residente nel comune di Montalto-Carpasio, dopo aver perso il controllo della sua Fiat Panda per cause da accertare, è andare a sbattere contro un muretto a lato strada per poi finire con l’auto distrutta dopo una serie di carambola.

Secondo quanto avrebbero raccontato dei testimoni agli operato del 118 giunti sul posto, l’automobilista si sarebbe fatto portare a casa da un amico, lasciando il mezzo distrutto incustodito. Il carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente sono risaliti all’identità del guidatore e lo hanno contattato. Non avrebbe saputo fornire motivi plausibili sull’abbandono del veicolo (forse perché al momento dell’incidente alterato dall’alcol) ed è stato multano con due differenti verbali.