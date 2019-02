A Taggia vinti 74mila euro al SuperEnalotto

Taggia. Il jackpot del SuperEnalotto sale ancora, adesso supera i 100 milioni di euro. Nel concorso di sabato 2 febbraio un giocatore di Taggia è andato vicinissimo al colpo grosso, centrando un 5 che gli ha regalato 74mila euro.

La schedina vincente, come riferisce Agipronews, è stata convalidata al Bar Arma in via Cristoforo Colombo 179. Il jackpot attuale è il sesto nella storia del gioco e secondo più alto in Europa. L’ultima sestina vincente è stata realizzata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.

SuperEnalotto, il Jackpot entra in Hit Parade: sopra i 100 milioni solo in altre sei occasioni.