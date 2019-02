Stelle nello Sport, all’asta la maglia autografata dal dianese Diego Negri

Diano Marina. Altri sei cimeli di grande valore per una nuova sessione dell’Asta benefica realizzata da Stelle nello Sport in collaborazione con Charity Stars con il patrocinio di Coni e Ussi.

Gli amanti della vela possono partecipare all’asta per una speciale maglia del dianese Diego Negri, autografata. E’ un sopra-salvagente dell’Italia, indossata dal velista durante una gara disputata nella stagione 2018. Si potrà trovare anche la casacca della tiratrice italiana Diana Bacosi, vincitrice della medaglia d’oro nello skeet ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Gli occhi dei tifosi del Genoa sono puntati però sulla maglia ufficiale autografata del capitano Mimmo Criscito. Dalla scorsa estate nuovamente all’ombra della Lanterna, dopo 7 anni trascorsi in Russia nelle fila dello Zenit, Criscito ripaga l’affetto dei suoi sostenitori con prestazioni di qualità e cuore e, recentemente in casa contro la quotata Lazio, con una magia: il gol-vittoria al 93′ con un bolide imprendibile per Strakosha.

Per i tifosi della Sampdoria sono in palio due biglietti in Tribuna Centrale + esperienza Walkabout per la prossima sfida interna di domenica 10 marzo contro l’Atalanta.

Attenzione alla possibilità riservata a due persone di partecipare alla serata benefica di Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti all’Acquario di Genova programmata per giovedì 14 marzo 2019 con la possibilità di incontrare calciatori di Genoa e Sampdoria, Spezia ed Entella, assieme ai campioni di numerose discipline sportive.

L’Associazione Gigi Ghirotti nasce nel 1984 per alleviare il dolore nei malati di tumore. Svolge la sua attività prevalentemente a casa del malato. Dal 1994 l’attività domiciliare è stata estesa anche ai malati di AIDS. Dal 2002 l’Associazione gestisce due centri residenziali di ricovero (HOSPICE) rispettivamente a Genova-Bolzaneto e a Genova-Albaro per pazienti che non possono essere più assistiti a casa. Dal 2010 è iniziato il processo di assistenza ai pazienti affetti da SLA (sindrome laterale amiotrofica).

L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), giuridicamente riconosciuta e iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Opera in campo sanitario attraverso operatori professionali retribuiti che impegna nei diversi ruoli (medici, infermieri, operatori socio-sanitari, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali). Ogni prestazione offerta dall’associazione ai malati e alle loro famiglie è gratuita. Le spese sono sostenute con i contributi delle istituzioni sanitarie pubbliche e con le donazioni private.

A questa Onlus, Stelle nello Sport dedica da 20 anni la propria attività di fundraising. Sono oltre 200.000 gli euro raccolti e donati al prof. Franco Henriquet e ai suoi volontari.