Sanremo. Standing ovation per Marco Mengoni e Tom Walker, che si sono esibiti sul palco dell’Ariston durante la seconda serata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Tornare a Sanremo è sempre abbastanza emozionante, le gambe tremano - dice Marco Mengoni - Questa volta però ho un amico che mi ha dato più coraggio con cui è nata una bella amicizia e una collaborazione artistica. Siamo molto contenti di essere qui e portare questo pezzo su questo palco, che è sempre troppo”. I due hanno interpretato “Hola“ (I Say), singolo pubblicato il 30 novembre scorso come terzo estratto dal quinto album in studio Atlantico.

Successivamente il cantante italiano ha cantato insieme al direttore artistico Claudio Baglioni “L’essenziale”, canzone con cui Mengoni ha vinto l’edizione 2013 del Festival di Sanremo, ed “Emozioni”.