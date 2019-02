Sanremo. La serata dei duetti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana è proseguita con l’esibizione in “Per un milione” dei Boomdabash con Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano che hanno portato in scena un’esibizione esplosiva che ha fatto venire voglia di ballare al pubblico dell’Ariston.

The Zen Circus ha interpretato “L’amore è una dittatura” insieme a Brunori Sas, mentre Paola Turci ha cantato insieme a Giuseppe Fiorello “L’ultimo ostacolo”.

E’ piaciuto il duetto Anna Tatangelo-Syria che hanno portato sul palco “Le nostre anime di notte”. Gli Ex-Otago hanno cantato con Jack Savoretti in “Solo una canzone”, mentre Enrico Nigiotti ha stupito tutti con la sua originale interpretazione di “Nonno Hollywood” insieme a Paolo Jannacci e all’animazione realizzata da Massimo Ottoni.

Standing ovation per l’esibizione di Loredana Bertè e Irene Grandi in “Cosa ti aspetti da me”. Le due cantanti hanno caricato il pubblico con l’unione delle loro potenti voci. Daniele Silvestri ha cantato invece con Manuel Agnelli e Rancore “Argentovivo”.

Einar si è esibito con Biondo e Sergio Sylvestre in “Parole nuove”. L’unione delle tre giovani voci ha dato una marcia in più al brano del Big in gara. Toccante esibizione quella di Simone Cristicchi insieme a Ermal Meta che in “Abbi cura di me” privilegia la scrittura e la poesia, che a volte risulta essere un po’ scomoda.

Nino D’Angelo e Livio Cori hanno portato la magia della canzone napoletana con i Sottotono in “Un’altra luce”. In conclusione Achille Lauro ha fatto ballare tutti insieme a Morgan grazie a “Rolls Royce” in versione rock.