Spiagge di Sanremo, bandi in vista per l’ex Tiro a Volo e bagni Gabri

Sanremo. La stagione balneare si avvicina e nella città dei fiori fervono i preparativi per preparare le spiagge all’arrivo dell’estate.

Se da una parte il Comune è impegnato nel predisporre i necessari lavori di messa in sicurezza e ripristino del litorale, colpito dalla terribile mareggiata dell’ottobre scorso, dall’altra si stanno preparando due nuovi bandi per gli arenili che sono rimasti senza gestione.

Entro fine mese andranno a gara le libere attrezzate ex Gabri (si trova alla Foce, dietro il ristorante Capitan Giampi) e quella di fianco all’ex Tiro a Volo, chiusa da alcuni anni. Per incentivare l’assegnazione di quest’ultima, l’assessore al demanio Mauro Menozzi ha dato indicazione agli uffici di verificare se fosse possibile azzerare il canone di gestione per incentivare i privati ad investire nella riapertura.