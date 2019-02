Soggiorna in alberghi di Bordighera e Sanremo e poi non paga. Polizia denuncia 34enne

Sanremo. Soggiornava in alberghi del centro cittadino e poi, con nonchalance, usciva senza pagare. Un 34enne canadese è stato denunciato dalla polizia di Sanremo per non aver saldato il conto in un hotel di corso Garibaldi, dove aveva soggiornato diversi giorni.

A chiedere l’intervento di una pattuglia del commissariato cittadino, è stato l’albergatore che, alle prime ore di questa mattina ha allertato il 112 NUE perché il cliente voleva lasciare la struttura senza pagare.

L’uomo, già il primo giorno del suo arrivo, aveva fornito all’hotel i dati della propria carta di credito ma, al momento di pagare il conto, la transazione effettuata dava esito negativo. Un equipaggio di poliziotti di quartiere, intuendo che lo straniero avesse già soggiornato in altre strutture, ha svolto una serie di accertamenti in altri alberghi cittadini dai quali è emerso che l’uomo aveva soggiornato o tentato di soggiornare presso diversi hotel della zona, prima a Bordighera e poi nella città di Sanremo, usando sempre la stessa tecnica, cioè fingendo di effettuare il pagamento tramite carta di credito e poi, nel momento in cui il pagamento veniva rifiutato, lasciando l’albergo senza pagare.

Da un esame della documentazione rinvenuta in suo possesso, è probabile che l’uomo avesse già effettuato analoghi soggiorni in altre parti d’Italia ma anche in Europa, peraltro senza rispettare le normative per il soggiorno nell’area Schengen.

Il canadese è stato denunciato all’autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia: al termine degli ulteriori e successivi accertamenti, l’uomo è stato riammesso in Francia.