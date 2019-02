Sicurezza #Sanremo2019, carabinieri fermano francese armato fino ai denti

Sanremo. Anche in occasione dell’ultima serata del Festival, non cala l’attenzione da parte dei Carabinieri nei controlli agli accessi. Ieri, intorno alla mezzanotte al varco di corso Matteotti i Carabinieri hanno fermato un 27enne francese poiché, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un tirapugni, un coltello a farfalla ed una bomboletta spray urticante, occultati all’interno del marsupio.

L’uomo, che non ha fornito alcuna spiegazione, è stato condotto presso il Comando di Villa Giulia per gli accertamenti del caso ed in seguito deferito all’A.G. imperiese.