Si schianta contro un muro con lo slittino. Donna soccorsa da elicottero vigili del fuoco

Pigna. Una donna poco più che trentenne ha riportato un grave trauma facciale schiantandosi contro il muro del rifugio di Colle Melosa dove stava scivolando su uno slittino. E’ successo nel primo pomeriggio. La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia.

E’ stato anche allertato un elicottero dei vigili del fuoco, atterrato però a Molini di Triora per le condizioni meteorologiche avverse in val Roja, che ha recuperato la donna ferita per trasportarla in un ospedale più attrezzato. Sarà il medico a bordo dell’elicottero a valutare se trasferirla al Santa Corona di Pietra Ligure o al San Martino di Genova.