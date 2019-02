Taggia. Si è concluso ieri il sesto corso di primo soccorso, organizzato dalla pubblica assistenza Croce Verde Arma Taggia, presso la delegazione in via Lamarmora 188.

Sessanta i partecipanti che hanno scelto di prender parte al corso gratuito rivolto alla popolazione, con grande soddisfazione da parte dell’ente. Le lezioni si sono svolte in collaborazione con personale medico ed infermieristico e durante il corso, sono state fornite agli iscritti informazioni base relative al primo soccorso ma anche nozioni sul Bls (basic life support). Le lezioni teoriche si sono alternate a quelle pratiche e durante i vari appuntamenti sono state fornite ai partecipanti le principali tecniche e nozioni di primo soccorso che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni.

La Croce Verde Arma Taggia rende noto che vi sarà la possibilità di prendere parte ad un corso nuovo, che

consente di ottenere la certificazione regionale per l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). Il

prossimo corso BLS-D è previsto per sabato 16 febbraio. Per ulteriori informazioni basterà rivolgersi al personale

presso la sede della Croce Verde in via Aurelia Ponente 48, ad Arma di Taggia, oppure, telefonare al numero

0184/43432.