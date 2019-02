Serie D, Sanremese indenne dalle squalifiche

Sanremo. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato cinque calciatori e due allenatori del girone A di Serie D.

Dovranno saltare una partita Patrick Maglie (Pro Dronero), Andrea Rosso (Borgaro Nobis), Marco Di Lernia (Chieri), Marco Moleri (Lecco), Andrea D’Orazio (Milano City). Luca Monteforte, allenatore del Ligorna, è stato squalificato per due gare. Paolo Chiodetti, allenatore della Fezzanese, non potrà sedere in panchina per una giornata.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

16 reti: Virdis (Savona), Baudi (Fezzanese)

14 reti: Gioè (Folgore Caratese)

13 reti: Casolla (Bra)

11 reti: Cappai (Casale), Molino (Unione Sanremo)

10 reti: Valenti (Ligorna), Gaeta, Gasparri (Chieri)

9 reti: D’Anna (Lecco), Sarr (Arconatese), Oneto (Lavagnese), Chiarabini (Ligorna)

8 reti: Stronati (Inveruno), Croci (Sestri Levante), Sall (Pro Dronero)

7 reti: Fall (Unione Sanremo/Lecco), Scalzi (Unione Sanremo), Capogna (Lecco), Chessa, Broggini (Inveruno)

6 reti: Spinosa (Unione Sanremo), A. Bacigalupo, Lombardi (Savona)

5 reti: Tognoni (Savona), Giglio (Bra), Sow (Arconatese), Segato, Lisai (Lecco), Sardo (Borgaro Nobis), Armato (Stresa), Pedrabissi (Borgosesia), Miello (Ligorna), Merkaj (Chieri), Bonaventura, Basso (Lavagnese)

4 reti: Cacciatore (Folgore Caratese), Vitiello, Ravasi (Borgosesia), Spera (Ligorna), Tonani, Speziale (Milano City), Romanini (Inveruno), Carboni (Lecco), Cuneo (Sestri Levante)

3 reti: Piacentini (Savona), Vavassori (Arconatese), Pinelli (Borgaro Nobis), Monticone, Poesio (Folgore Caratese), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Coccolo, Cintoi, Bettoni (Casale), Taddei, Lo Bosco (Unione Sanremo), Dutto, Galfrè (Pro Dronero), Neto Pereira, Santonocito (Milano City), Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Draghetti, Pedrocchi (Lecco), A.M. Lazzaro (Inveruno)

2 reti: Carnicelli (Sestri Levante), Fonjock, El Khayari, Alluci, Purro (Lavagnese), Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti, Marra (Arconatese), Venneri, Boilini (Savona), De Bode (Milano City), Isoardi, Sangarè, Maglie (Pro Dronero), Buglio (Casale), Rossi, Barale, D’Antoni (Bra), Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Brugnera, Papini (Stresa), Ngom, Valotti (Folgore Caratese), Lala, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri (Lecco), D’Iglio, N. Lazzaro, Ferrandino (Chieri), Mitta (Borgosesia), De Martino, Mitta (Fezzanese)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi, La Fauci, Lella, Videtta, Montanaro (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna, Moleri, Dragoni, Vai, Malgrati (Lecco), Casagrande, G. Bacigalupo, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro, Tos (Lavagnese), Menegazzo, Silvestri, Brusacà, Zunino, Capotos (Ligorna), De Maria, Gatelli, Marioli, Puricelli, Braidich (Inveruno), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Testardi, Todisco, Colla, Mazzucco, Sadouk, Simone (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, Bani, Ciappellano, Di Lernia, Della Valle, Pautassi, Cirio (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis (Borgaro Nobis), Spadafora, Niang (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina, Battistello (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Cocuzza, Mair, Selvatico, D’Orazio (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi, Vergnano, Gonella (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Molinari, Melli, Bennati (Sestri Levante), Canalini, Cantatore, Grasselli (Fezzanese), Iannacone, Silvestri, Pagliaro, Dalmasso, Ollio, Panatti, Saltarelli (Borgosesia), Daynè, Drovetti, Ciko (Folgore Caratese)

Autoreti: 2 Brancato (pro Stresa e Ligorna); 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Caridi (pro Borgosesia), Picone Chiodo, Cacciatore (pro Lecco), Conrotto (pro Arconatese).