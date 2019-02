Serie B, Rari Nantes Imperia cede alla Locatelli una partita tesa

Imperia. Dopo una partita tesa, combattuta e tattica, la Rari Nantes Imperia cede 4-5 contro Locatelli dinnanzi ad un pubblico molto caloroso. I giallorossi rimangono a 6 punti in classifica.

Le squadre si studiano e non alzano, più di tanto, i ritmi. A sbloccare il match ci pensa sempre il bomber Andrea Somà, a tre minuti e mezzo dall’intervallo lungo. La partita si vivacizza ma, allo stesso tempo, i nervi giocano brutti scherzi e Locatelli va in vantaggio su rigore. La ripresa comincia con i genovesi che allungano ma la Rari è viva: i gol di Kovacevic, Pedio e ancora Somà riportano il punteggio a proprio favore. Il match non è spettacolare e le difese comandano: i giallorossi reggono bene il confronto ma capitolano a tre minuti dalla fine.

La beffa è dietro l’angolo ed arriva ad 80 secondi dal termine con Merano che, dopo un’ottima partita, rimane spiazzato dalla deviazione di un compagno per il 4-5 conclusivo.

Nel post-gara Mister Fratoni ha commentato: “Siamo rammaricati per il risultato pagando oltremodo errori nostri. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e questa volta la fortuna non ci ha certo assistito”.

R.N.IMPERIA – U.S.LOCATELLI 4-5

(0-0; 1-2; 3-1; 0-2)

IMPERIA – Merano, Fratoni, Pedio 1, Ramone, Kovacevic 1, Mirabella, Maglio, Merkaj, Spano, Somà 2, Rocchi cap., Lombardi, Bracco. All. Fratoni

LOCATELLI – Celli, Borchini, Cornacchia, Fajete, Gilardo 1, Nebbia 1, Cognatti 1, Russo 2, Ferretti, Carlascio, Cornacchia , Stagno cap., Carlascio. All.: Picasso

Note: espulso Fratoni (I) nel secondo tempo. Sup.Num. Imperia 1/3 più un rigore realizzato; Crocera 2/9 + un rigore realizzato