Serie B femminile, le convocate della Rari Nantes Imperia per l’esordio in campionato

Imperia. Dal bordovasca Merci Stieber allenerà le Rari-Girls, in acqua saranno capitan Sarah Sowe e il suo vice Sofien Mirabella a guidare le compagne. Le ragazze sono pronte e domenica 24 febbraio andranno a Lodi dove attenderle c’è lo Sporting, per l’esordio in campionato.

Una stagione che il tecnico Stieber introduce così: “Conosciamo Aquatica Torino e Canottieri Milano avendo giocato contro in amichevole; con le giovanili invece ci siamo già confrontate contro River Borgaro. Ma non guardiamo tanto le avversarie, quanto noi stesse: siamo giovani e anche questo campionato sarà fondamentale per la nostra crescita. Sappiamo dove possiamo arrivare e vogliamo migliorarci di partita in partita”.

Alle 12.30 di domenica 24 febbraio, alla piscina Faustina di Lodi, l’arbitro darà il via al campionato di Serie B della Rari Nantes Imperia. Ecco le convocate: Capitano Sarah Sowe (portiere), Chiara Di Mattia (portiere), vicecapitano Sofien Mitabella, Elisabetta Sattin, Anna Amoretti, Lise Accordino, Giorgia Ferraris, Elodie Ruma, Francesca Platania, Gaia Cerrina, Bianca Rosta, Giorgia Cappello, Alessia Iazzetta.