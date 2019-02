Sanremo. Ieri sera al Teatro Ariston è andata in scena la seconda puntata di SanremoYoung. Il talent di Antonella Clerici dedicato ai millenial ha visto esibirsi sul palco dieci ragazzi, tutti dai 14 ai 17 anni, accompagnati da altrettanti grandi nomi della musica.

Ad aprire le danze dei duetti sono stati “Vorrei incontrarti fra 100 anni” cantata da Tecla e Ron, la seconda esibizione è stata quella di Giovanna Camastra con Marco Masini che hanno interpretato “Ti Innammorerai”, Eden e Gigliola Cinquetti si sono esibiti con “Io come te”, Povia ha accompagnato Kimono con “I bambini fanno oh”.

di 67 Galleria fotografica SanremoYoung 2019 seconda serata









La serata è entrata nel vivo con “Dimmi come” cantata da Beatrice Calco e Alexia tanto che la giuria e il pubblico presente hanno iniziato letteralmente a scatenarsi. Successivamente è stata la volta di Maxi Urban e Sergio Cammaiore che hanno interpretato “Tutto quello che un uomo”, Clara Palmeri ha duettato con Mietta sulle note di “Canzoni”.

Gli ultimi tre giovani artisti in gara sono stati: Antonio Vaglica che ha cantato “Io vagabondo” con i Nomadi, Luigi Cascio e Bianca Atzei si sono cimentati in “Ciao amore ciao” ed infine Roberto Vecchioni, ha accompagnato Giuseppe Coccarese in “Chiamami ancora amore”. Grande sorpresa per il professore, che ha ricevuto dalla padrona di casa il disco d’oro per il suo ultimo album.

Super ospiti della serata: Luca e Paolo che hanno decretato lo showdown, ovvero hanno avuto la possibilità di salvare due dei cantanti a rischio eliminazione. Il duo comico ha salvato, non con poca difficoltà, Kimono ed Eden che insieme a Luigi Cascio e Clara Palmeri, questi ultimi due eliminati, si sono ritrovati nelle ultime quattro posizioni.

Di seguito la classifica finale, risultato del voto combinato dell’Academy (Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez assente per motivi di salute, Rocco Hunt, Shel Shapiro con Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia) e Televoto :

1. Giovanna Camastra

2. Giuseppe Ciccarese

3. Beatrice Zoco

4. Tecla Insolia

5. Antonio Vaglica

6. Maxi Urban

7. Luigi Cascio

8. Kimono

9. Eden

10. Clara Palmeri

La prossima puntata andrà in onda sempre su Rai1 venerdì 1 marzo.