Seconda Categoria, l’Atletico Argentina mette ko San Filippo Neri Albenga

Taggia. Ancora una vittoria per l’Atletico Argentina. Questa volta i ragazzi di mister Pesante sono andati sotto nei primi minuti contro un temutissimo San Filippo Neri ma, da quel momento, hanno iniziato a macinare gioco e occasioni senza sosta.

In finale di primo tempo un uno-due che stende gli ospiti, poi coronato dal goal di Siberie nella ripresa. Il risultato finale sta quasi stretto agli armesi, andati ad un soffio dal goal in più occasioni. Cariello e compagni conquistano la sesta vittoria consecutiva e puntano dritti alla vetta, in attesa di un passo falso della Carlin’s Boys.

A.Argentina – S. Filippo Neri Albenga 3-1

(12′ Garofalo, 45′ + 2 Volpone, 45′ + 4 Eulogio, 67′ Siberie)

A.Argentina: 1.Migliano, 2.De Mare, 3.Costantini, 4.Eulogio, 5.Quaglia (c), 6.Soscara (dal 72′ 20.Miatto), 7.Franzone (dal 62′ 16.Malouki), 8.Mbaye (A 82′) (dal 90. 15.Izetta), 9.Siberie (A 33′)(dal 75′ 17.Vecchiotti), 10.Volpone (dal 70′ 18.Muratore), 11.Cariello (A 69′). A disp: 13.Meo, 14.Guiderdone, 19.Calzetta. All: Pesante

San Filippo Neri Albenga: 1.Scarlata, 2.Guarino (dal 78′ 13.Mantero), 3.Immordino (A 34′), 4.Muscio, 5.Garofalo, 6.Munì (c), 7.Principato, 8.Andreis (dal 54′ 14.Ricci (A 90′ + 4)), 9.Ghirardo (dal 59′ 16.De Luca), 10.Calcagno, 11.El Maazouzi. A disp: 12.Sappa, 15.Furfaro, 17.Zanatta. All.i: Pellegrino e Sportelli

Direttore di gara: sig. Stefano Salvamischia (SV)