Sciopero delle guardie giurate, resta chiuso l’Inps a Sanremo: scatta la protesta degli utenti

Sanremo. Scatta la protesta contro l’Inps. Questa mattina, intorno alle 8.30, gli utenti che si sono recati presso la sede sanremese hanno trovato chiuso.

Una ventina di persone sono rimaste per più di un’ora, sotto la pioggia, davanti alle porte sbarrate degli uffici, ne hanno chiesto il motivo senza però ottenere risposte. E’ iniziata così la protesta. Sono dovuti intervenire, per calmare la situazione, i carabinieri chiamati dagli utenti che, dopo aver tentato di contattare l’Inps di Imperia, non hanno ricevuto una risposta a causa delle linee ancora staccate.

Alle 9.30 le porte erano ancora chiuse. E’ stato poi confermato dal centralino di Imperia dell’agenzia di vigilanza che in mattinata è scattato uno sciopero degli agenti. Al momento stanno cercando di mandare qualcuno, in modo da poter colmare l’assenza. Alcuni utenti dell’Inps, che non può aprire senza un agente, fanno sapere che invieranno un vigile urbano o comunque qualcuno delle forze dell’ordine per sopperire al problema.

Al momento gli uffici rimangono chiusi e, ovviamente, il caos e le polemiche attorno l’Inps non diminuiscono: tra le linee telefoniche che non funzionano e il malcontento per le targhe poste all’interno, è sempre oggetto di malumori, anche se in questo caso la sede sanremese e la sua direzione provinciale non ne hanno colpa.

(Articolo scritto dal team di R24Young. Hanno collaborato Azzurra Rachelli e Simone Altobelli dell’Istituto C. Amoretti – Sanremo)