Santo Stefano al Mare, giovane cliente ferisce barman. Poi scappa

Santo Stefano al Mare. Un giovane cliente abituale del bar “Caravella Cafè”, sul lungomare Gerolamo da Santo Stefano, ha aggredito il barman di circa 25 anni per motivi ancora da chiarire. E’ successo poco dopo le 16.

Stando a quando ricostruito fino a ora dai carabinieri accorsi sul posto, il ragazzo, che soffre di problemi psichiatrici, a un certo punto ha dato in escandescenze perché non accontentato in qualche sua richiesta. A quel punto ha estratto un coltellino dalla tasca e si è avventato contro il barman, ferendolo a un braccio e al volto, prima di scappare.

A cercare il giovane, che è fuggito disarmato perché ha lasciato il coltello nel locale, sono i militari dell’Arma. Nel frattempo il barista si è recato in ospedale per essere medicato. Non è rimasto ferito in modo grave.