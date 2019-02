SanremoYoung regge con gli ascolti e riporta in città il clima da Festival

Reggono gli ascolti di SanremoYoung nonostante il calo fisiologico di ogni seconda puntata.

Oltre 3 mila telespettatori ieri sera hanno seguito su Rai Uno l’atto numero due del talent dedicato ai millenial condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston.

Con uno share del 14.3% (per il debutto era stato dello 16.18%), il programma è stato tuttavia battuto dalla corazzata «Uomini e Donne» di Maria De Filippi, su Canale 5, che ha totalizzato 3.451.000 spettatori e il 17.8% di share.

Al di là della classifica di Auditel, i dati sono confortanti, soprattutto per l’Amministrazione che ha ancora una volta puntato sul programma, auspicando di poter allungare la stagione del Festival in termini di presenze nonché di promozione televisiva.

Un obiettivo che non sembra molto distante dall’essere raggiunto, considerando anche il clima “festivaliero” che SanremoYoung e i suoi protagonisti stanno portando in città ogni venerdì, giorno in cui il teen show va in onda: addetti ai lavori che affollano il centro con l’immancabile pass Rai, personaggi dello spettacolo che soggiornano negli alberghi (l’Academy quest’anno è formata da Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia) e super ospiti che siedono ai tavoli dei ristoranti.

Come Antonio Vecchioni e Povia che al termine della puntata dedicata ai duetti ieri non hanno perso occasione di scoprire i sapori del territorio alla Trattoria del Porto da Nicò in piazza Bresca.