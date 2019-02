SanremoYoung, John Travolta super ospite della prima serata

Sanremo. Il Festival è alle porte come anche una delle sue “costole”: SanremoYoung.

Il talent-show di Antonella Clerici, giunto alla sua seconda edizione, partirà su Rai 1 venerdì 15 febbraio. Partenza col botto, dal momento che la conduttrice sarà affiancata nella prima puntata da John Travolta. “Sono felicissima. E’ un mito. Può insegnare tanto ai ragazzi, è eclettico, fa tutto. Mi sto esercitando, vorrei ballare con lui” – afferma la conduttrice.

Ieri, in diretta su ”Radio2 Social Club”, la padrona di casa del programma ha svelato alcuni particolari sulla competizione: “C’è una Academy, noi esageriamo nel senso che in genere i giurati nei talent sono 3, noi ne abbiamo 10, come l’anno scorso. Dieci giurati con dieci ragazzi e in più il televoto. La prima puntata quest’anno è un po’ una novità perché noi partiamo da 20 ragazzi e facciamo una sorta di dentro o fuori e alla fine ne rimarranno 10. Questi 10 li porteremo fino alla fine, fino al vincitore che andrà a Sanremo Giovani. Questa è la vera novità. Il fatto che il vincitore di Sanremo Young potrebbe andare sul palco dell’Ariston direttamente come protagonista del Festival, credo che per loro sia un’occasione importante”.

La presentatrice svela, quindi, che il vincitore di SanremoYoung parteciperà a Sanremo Giovani dell’anno successivo, finendo direttamente sul palco dell’Ariston. Un’opportunità unica, che permette ai ragazzi di diventare i protagonisti direttamente al centro del palco.

Si preannuncia, inoltre, un’altra grande sfida quest’anno. I due contendenti saranno SanremoYoung e lo speciale Uomini e Donne. Entrambi andranno in onda a febbraio e di venerdì. Il primo sarà come di consueto gestito da Antonella Clerici mentre lo speciale non sarà diretto da Maria De Filippi, ma da Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Sarà perciò una bella sfida, che coinvolge due dei più importanti network televisivi, la Rai e Mediaset, vedremo, solo alla fine, chi la spunterà.

(Articolo scritto dal team di R24Young. Hanno collaborato Azzurra Rachelli, Simone Altobelli e Marco Biancheri dell’Istituto C. Amoretti – Sanremo)