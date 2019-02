Sanremo2019, Valeria Marini non “supera” la barriera anti-terrorismo. Respinta dalle forze dell’odine

Sanremo. Nemmeno Valeria Marini, avvolta in uno scintillante vestito argentato, ha superato la barriera anti-terrorismo predisposta dalla Questura per delimitare la cosiddetta “zona rossa”. La showgirl, non avendo trovato l’ingresso riservato agli artisti, è corsa in via Matteotti e, per superare la coda all’entrata e i controlli di polizia, ha cercato di entrare dalla corsia riservata all’uscita, ma è stata respinta dagli agenti che, incorruttibili, non hanno ceduto né alla fama né alla bellezza statuaria della Marini.