Sanremo2019, standing ovation per Cristicchi. E lui si commuove

Sanremo. Standing ovation per Simone Cristicchi sul palco del 69° Festival della canzone italiana.

Dopo sei anni di silenzio, il cantante romano è tornato per la quinta volta a Sanremo con un brano che ha conquistato i social e la Top Ten delle canzoni più ascoltate e visualizzate su Youtube a meno di 24 ore dall’uscita, “Abbi cura di me“: un inno alla vita che canta il desiderio di lasciare un segno nel cuore delle persone e che un segno lo ha lasciato anche nella platea della terza serata della kermesse 2019.

Al termine dell’esibizione, infatti, il pubblico si è lasciato andare in un applauso scrosciante, infinito che ha commosso lo stesso artista.

«Oggi è molto importante dare messaggi positivi, in un periodo in cui c’è la tendenza a mettere in campo la bruttezza del mondo», aveva detto Cristicchi nei giorni precedenti al debutto, in quel turbinio di prove e interviste chiamato Festival di Sanremo. Un luogo familiare ma sempre ricco di sorprese per il cantante, dove trionfò nel 2007 con “Ti regalerò una rosa” entrando di diritto nella storia della musica nazionale.