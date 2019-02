Sanremo. Ventinove anni di carriera, ventidue album, più di ottocento concerti. Sul palco dell’Ariston è tornato, dopo l’emozionante performance del 2014, Luciano Ligabue. “Sul palco dell’Ariston l’imperatore del rock Luciano Ligabue”, lo ha presentato il co-conduttore del Festival Claudio Bisio.

E proprio come un imperatore, sulle note di “We were rock you” dei Queen, Luciano Ligabue ha fatto il suo ingresso (tre volte) nel teatro tempio della musica italiana. Dopo “Luci d’America”, tratta dal suo ultimo album “Start” in uscita il prossimo 8 marzo, il Liga ha infiammato l’Ariston con “Urlando contro il cielo“: uno dei grandi successi dell’artista di Correggio.

“Questa sera vogliamo cantare una canzone quasi profetica di un nostro amico, collega, predecessore, con il quale Luciano ha collaborato spesso: un saluto a Francesco Guccini”, ha detto Claudio Baglioni prima di cantare “Dio è morto” tra gli applausi del pubblico.