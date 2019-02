Sanremo2019 ricorderà Genova e la tragedia del Ponte Morandi

Sanremo. «Ricorderemo Genova, la sua tragedia e tutti coloro che sono stati segnati da questa disgrazia». Così il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni in risposta all’appello del governatore di Regione Liguria Giovanni Toti che questa sera calcherà il palco dell’Ariston per consegnare il premio al “Miglior duetto” del Festival 2019.

«Prima ancora che arrivasse questa lettera – ha sottolineato Baglioni –, avevamo già pensato di rappresentare qualcosa legato al dramma del Ponte Morandi. Accogliere tutte le istanze inerenti i guasti del mondo e i guai della società non è semplice, ci vorrebbe un Festival. Non so ancora se questa sera o nella finale di domani, ma è già previsto un numero collettivo per ricordare questo evento che ha ferito tutto».