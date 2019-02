Sanremo2019, parte il conto alla rovescia per l’inizio del Festival

Sanremo. Conto alla rovescia per l’inizio del Festival della Canzone Italiana. Martedì 5 febbraio si alzerà il sipario del Festival di Sanremo in onda su Rai1 direttamente dal palcoscenico dell’Ariston.

I Big sono pronti, carichi ed entusiasti di far sentire le canzone che proporranno durante le serate, condotte dal direttore artistico Claudio Baglioni insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Durante la 69esima edizione della kermesse canora si esibiranno Irama, The Zen Circus, Daniele Silvestri, Enrico Nigiotti, Ex-Otago, Patty Pravo con Briga, Achille Lauro, Ghemon, Federica Carta e Shade, Motta, Mahmood, Simone Cristicchi, Negrita,BoomDaBash, Loredana Bertè, Paola Turci, Einar, Livio Cori e Nino D’angelo, Il Volo, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Nek, Arisa e Ultimo.

Un cast ricco di artisti noti che dovrebbe soddisfare ogni fascia d’eta. Come l’anno scorso, i cantanti in gara verranno votati da una giuria demoscopica, composta da un campione di 300 abituali fruitori di musica; da una giuria di Esperti formata da personaggi dello spettacolo e della cultura; dai giornalisti della sala stampa accreditati all’edizione 2019 del Festival e tramite il Televoto, che permette a tutti di votare da casa tramite telefonia fissa e mobile.

Martedì, la prima serata, verranno presentati tutti i 24 brani in gara. Saranno subito giudicati da Televoto (vale il 40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). Mercoledì 6 febbraio invece si esibiranno solo in 12. Un’occasione per risentire i brani, che verranno giudici con le stesse modalità di voto della sera prima. Giovedì 7 febbraio proseguirà l’ascolto delle altre canzoni in gara: 12 brani giudicati sempre secondo le medesime modalità. Al termine della serata verrà stilata una classifica congiunta dei 24 brani degli artisti:a determinarla sarà la media delle percentuali di voto ottenute dalle canzoni durante le serate.

Il venerdì sarà dedicato ai duetti. I 24 artisti interpreteranno il loro brano in gara con un artista ospite. In questa serata cambierà la modalità di voto: il Televoto vale il 50%, la sala stampa il 30% mentre gli Esperti il 20%. Non voterà la giuria demoscopica. Alla conclusione della serata sarà stilata un’ulteriore classifica che terrà conto della media con le serate precedenti. Alla canzone più votata nella serata dei duetti verrà assegnato un premio speciale.

Sabato 9, la serata finale, si ascolteranno nuovamente i brani in versione originale che verranno alla fine votati con il meccanismo tradizionale. Al termine verrà stilata una classifica finale. Chi giungerà ai primi tre posti si sfiderà per la vittoria. Sul risultato finale pesano sempre i voti ottenuti nelle serate precedenti. Solo al termine sapremo chi sarà il vincitore di Sanremo 2019.