Sanremo. “Fabrizio per me era un grande, aveva un ingenuo sorriso. Oggi avrebbe compiuto 61 anni. E’ il 5 febbraio e per la prima volta lui non c’è”. Lo ha detto il direttore artistico della 69edizione del Festival di Sanremo Claudio Baglioni ricordando Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno. L’amatissimo conduttore è morto, improvvisamente, il 26 marzo dell’anno scorso.

“Ci piace ricordarlo così”, ha aggiunto Baglioni, mentre sul maxischermo dell’Ariston veniva proiettata una foto di Frizzi, “Con il sorriso e le braccia aperte proprio come Modugno mentre canta Volare”.

Al compianto showman scomparso, il pubblico dell’Ariston ha riservato la prima standing ovation della serata.