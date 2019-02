Sanremo2019, la terza serata si apre con W l’Inghilterra: Baglioni richiama la Brexit

Sanremo. “Viva viva viva l’Inghilterra, pace, donne, amore e libertà…”. Sulle note della sua canzone del 1973, Claudio Baglioni ha aperto la terza serata del Festival 2019.

Musica leggera a ritmo orecchiabile che calato alla vigilia della Brexit ritrova tutta la sua attualità. E così, nell’edizione del “Festival non politico”, al centro del palcoscenico fa comparsa allegorica una vicenda europea che inevitabilmente rimarrà impressa nella storia.

Dopo l’ingresso in scena di The King Claudio Bisio e the Queen Virginia Raffaele, i tre scambiano alcune battute sull’uscita del Regno Unito dall’Ue e il dittatore artistico si lascia trascinare nuovamente sul tema immigrazione, ma da un punto di vista insolito. Rivolgendosi scherzosamente al direttore d’orchestra, il professor Geoff Westley, dice: “Abbiamo un quasi extracomunitario sul palco”.