Sanremo2019, la delegazione nazionale di Fipe-Confcommercio all’inaugurazione della “casa di vetro” Siae

Sanremo. Alla presenza del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri; del sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi; consigliere nazionale del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini; del presidente di Federgioco, Olmo Romeo; del presidente nazionale della Siae, Filippo Sugar; del direttore nazionale Siae, Gaetano Blandini; dei dirigenti nazionali di FIPE-Confcommerio, Rodolfo Citterio e Alessandro Trolese, presidente Fipe Pisa è stata inaugurata ieri sera in piazza Colombo la “casa di vetro” Siae.

Al point dedicato a tutti gli autori e alla musica, si è assistito ad un bagno di folla, a significare l’importanza dell’evento, che ha visto anche la partecipazione di Veronica Berti, moglie del Maestro Andrea Bocelli.

“Il Festival di Sanremo è un evento mediatico di livello internazionale dove si confronta il mondo dell’entertainment. E’ un format da cui non si può prescindere per ogni progettualità che voglia coniugare divertimento ed intrattenimento. Fipe non poteva mancare a questo appuntamento nell’ambito delle tante azioni per sostenere e rilanciare uno dei settori portanti della nostra economia” – sottolineano Rodolfo Citterio e Alessandro Trolese di Fipe-Confcomemrcio.