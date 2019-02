Sanremo. Massiccia la presenza della Polizia di Stato in città in occasione del 69° Festival della Canzone italiana. Come tutti gli anni le disposizioni del Ministero degli Interni riguardo alla sicurezza e all’ordine pubblico sono state applicate dal questore di Imperia (in questo caso Cesare Capocasa) con efficacia e discrezione.

Gli agenti, coordinati sul campo dal primo dirigente di commissariato Angelo Sanna, provengono da varie specialità, tra le quali antidroga e anti esplosivi (entrambe con unità cinofile di supporto). Tanti anche i mezzi schierati, tra i quali spicca una stupenda Lamborghini Huracan.