Sanremo. I Negrita tornano al Festival di Sanremo dopo sedici anni di assenza e lo fanno secondo il loro stile inconfondibile con il brano “I ragazzi stanno bene”.

“Oggi abbiamo più esperienza e consapevolezza, questi ultimi anni sono stati particolari e interessanti. Claudio Baglioni ci ha chiamato anche l’anno scorso, ma l’abbiamo rimbalzato perché avevamo la testa altrove. Alla fine del tour abbiamo scritto diversi pezzi e questo ci ha spinti a buttarci nel carrozzone sanremese, farci un bagno di riflettori dopo aver passato sedici anni da outsider, cosa che noi siamo da sempre“, racconta Paolo “Pau” Bruni, leader del gruppo.

Questa sera i Negrita saliranno sul palco del teatro Ariston in compagnia di Enrico Ruggeri e Roy Paci: “Interpreteremo il pezzo dandogli una nuova lettura, sarà una versione elettroacustica e più soft, ma con più pathos“, raccontano.

Enrico Ruggeri racconta come ha affrontato questa esperienza: “Mi sono limitato a cantare un brano interessante, cosa che farò anche questa sera e che ho fatto durante le prove“. Il cantante ci tiene a precisare: “Chiedere ad un artista di cantare un pezzo tuo è come chiedergli di renderti omaggio, è diverso rispetto a reinterpretare un brano come accadeva nei Festival precedenti“.