Sanremo. I bordigotti “bei uócc” in trasferta a Sanremo, per prestare soccorso a eventuali persone bisognose d’aiuto. “Siamo nella vasca, qualcuno potrebbe annegare e noi siamo pronti con la nostra velocità a salvarli”, dichiara Luca Viale Grossi Bianchi, uno dei fondatori dei “bei uócc”. Non poteva mancare la loro mascotte: Squalogero, che è riuscito a passare i controlli anti-terrorismo nonostante la sua aria feroce.