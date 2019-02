Sanremo2019, Enrico Nigiotti: ‘’Il mio brano? È dedicato a mio nonno che mi ha trasmesso le regole della vita’’

A Sanremo 2019, con il brano “Più che mai”, c’è anche Enrico Nigiotti.

Cantautore livornese, classe 1987, che all’età di dodici anni si è innamorato della chitarra e a soli sedici anni dei cantautori italiani. Inizia così a comporre le sue prime canzoni, con le quali si fa conoscere nei locali della sua città. Raggiunge la notorietà grazie alla partecipazione a X Factor e ad Amici.

Sui talent, il cantante ha detto: “Io credo che quando uno fa musica, se vuole farne un lavoro, deve cercare di far ascoltare le sue canzoni a più persone possibili, i talent sono la vetrina per far arrivare la musica a più persone possibili. Consiglierei ai giovani di tentare sempre, così come ho fatto io’’.

La canzone che Enrico porta sul palco al 67° Festival è un brano che parla dell’amore, precisamente dell’amore che ha provato verso suo nonno. ‘’Il brano è nato l’11 agosto, il giorno in cui è mancato mio nonno. La mattina sarei dovuto andare in Veneto per il Festival Show e, appresa la notizia, invece di andare a festeggiare in qualche bar mi sono chiuso in camera, ho preso la chitarra e ho cominciato a suonare, con la voglia di fermare il tempo e levare dalla testa ciò che era successo’’. Così è nato il ritornello del suo brano.

‘’Cenerentola e altre storie’’ , invece, è il suo nuovo album che uscirà il 15 febbraio ‘’C’è un pezzo della mia vita dentro, come se fosse un diario in musica, cerco di raccontare la mia vita all’interno dell’album, quello che viviamo noi giovani. In poche parole, ci sarà la mia vita in musica’’.

Nel 2015 ha partecipato alle nuove proposte: ‘’Penso di essere l’opposto dell’Enrico di i quattro anni fa, è stata tutta una crescita’’.

Riteniamo che la nuova canzone di Nigiotti sarà eterna: ‘’Più che mai’’ rispecchia un sentimento che non finirà mai, l’amore per un nonno che gli ha trasmesso le regole della vita.