Sanremo2019, alla Bertè lo speciale “Premio del Pubblico”. Ieri fischi del pubblico per il suo quarto posto

Sanremo. Loredana Bertè sarà premiata con un premio speciale, quello del “Pubblico”.

Lo ha annunciato Claudio Bisio: “Ieri sera quando abbiamo annunciato la classifica con Loredana al quarto posto, il pubblico ha iniziato a fischiare, era assordante, non si fermava più – racconta Bisio – perciò, abbiamo deciso di omaggiarla con un premio speciale, da parte del pubblico”. Si tratta di un disco in vinile e le verrà consegnato privatamente in giornata”.