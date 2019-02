Sanremo2019 al via, la Rai già sorride: più di 30milioni di euro di raccolta pubblicitaria

Sanremo. Mancano poche ore alla prima del 69° Festival della canzone italiana e la Rai già sorride. In attesa di conoscere il gradimento del pubblico, Sanremo 2019 ha infatti già centrato il record della raccolta pubblicitaria. Lo ha annunciato questo pomeriggio dal salotto di Santa Tecla il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano.

«Gli ultimi dati parlano di un introito complessivo di 31milioni e 121mila euro – ha gongolato il vertice della società per azioni che gestisce la pubblicità della televisione di Stato –. Siamo cresciuti di circa il 10% rispetto i 27milioni registrati nel 2017 e nel 2018. Mi piace parlare di evoluzione sul territorio, in quanto ci siamo resi conto che c’era un perimetro proficuo non solo per la società ma per l’intero mercato e il sistema complessivo della zona».

«Siamo arrivati a Sanremo e in pochi mesi abbiamo messo in piedi questa evoluzione dove per la prima volta abbiamo portato il festival fuori dall’Ariston – aggiunto Morato –. Tutto ciò è stato permesso da un contratto con il Comune attraverso il quale abbiamo preso la gestione degli spazi, delle vie, della parte commerciale e pubblicitaria. Abbiamo portato in città grandi brand come Ferrero, Red Bull e tanti altri che hanno visto in Sanremo potenzialità legate non solo all’evento musicale. L’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno dal gruppo di lavoro ha dimostrato che Sanremo è ancora un prodotto 9-90 anni».

Il valore riscoperto della kermesse canora, come annunciato, porterà fino a domenica grandi eventi in tutto il centro cittadino, con riflettori accessi in piazza Colombo, piazza Borea d’Olmo, piazza Bresca e piazza Siro Carli dove residenti e turisti saranno trascinati in flash mob ed esibizioni che coinvolgeranno anche i finalisti di Area Sanremo.

Musica, divertimento e buonumore si respireranno anche al Forte di Santa Tecla che per il secondo anno consecutivo ospiterà Rai Radio 2. Previste per tutta la notte dirette con i protagonisti di Sanremo 2019, tra commenti, retroscena e live.