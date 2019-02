Sanremo. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato una riproduzione in filigrana d’argento della Lanterna, simbolo di Genova, a Motta con Nada, vincitori del premio per il “Miglior duetto”, assegnato dalla giuria d’onore composta da Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudio Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini, Ferzan Ozpetek, Camilla Ranovich e Beppe Severgnini.

“Tutte le notte di Sanremo sono magiche e tutti i premi sono magici”, ha detto il presidente Toti, “Ma questa è una notte particolarmente magica per Genova perché inizia la demolizione di un ponte che dobbiamo ricostruire in onore di quelle 43 vittime che avete ricordato e in onore di tutta la Liguria e di tutti i liguri”.