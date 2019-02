Sanremo, “Welcoming Europe”, domani raccolta di firme in via Escoffier

Sanremo. Si conclude domani, domenica 3 Febbraio, la campagna di raccolta firme denominata “Welcoming Europe”: iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che consiste in una proposta di legge d’iniziativa popolare rivolta alla Commissione europea, con tre principali obiettivi: creare corridoi umanitari sicuri, proteggere le vittime di abusi, la solidarietà.

Il Graf, Gruppo Radicale Adele Faccio di Imperia, da appuntamento a tutti gli interessati per domani a Sanremo in via Escoffier, -traversa di Via Matteotti, presso la statua di Mike Bongiorno, dalle ore 10 alle 12. 30,e dalle 15 alle 18.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 febbraio inoltre, anche i radicali partecipano al corteo dei resistenti “catena di umanità”, promosso da Anpi-Sanremo, sezione Pesavento: alle 14 in Piazza San Siro, poi lungo fino a Piazza Colombo, ritorno al luogo d’incontro tramite da via Palazzo: simbolico anello di cittadini senza alcuna bandiera politica, ma decisi a resistere all’odio e alla xenofobia che pretenderebbero di lasciar morire in mare chi scappa da guerra, fame, povertà, dimenticando valori storici di accoglienza, assistenza, integrazione e convivenza civile.