Sanremo, uomo dà in escandescenza in stazione. La denuncia: “Abbiamo chiesto aiuto, nessuno ci ha ascoltato”

Sanremo. Attimi concitati intorno alle 18,30, alla stazione ferroviaria della “Città dei Fiori”. A raccontare quanto accaduto è una nostra lettrice, Caterina C., 37 anni di Bordighera.

“Faccio parte di un gruppo di pendolari che ogni giorno per lavoro prende un treno da Bordighera a Sanremo”, scrive Caterina, “Purtroppo sono sempre più frequenti gli episodi in cui sento che l’incolumità mia e di altri è messa in pericolo. Stasera alle 18,30 l’ennesimo avvenimento: un giovane uomo sulla quarantina, probabilmente ubriaco, si aggirava per la stazione di Sanremo passando da un binario all’altro, prendendo a calci i muri e le cassette degli estintori, e, ahimè, cercando di attirare l’attenzione di chi stava aspettando il treno sporgendosi barcollante sul bordo del muretto che porta sulle rotaie. A nulla è servita la nostra chiamata alla polizia e al tasto sos presente in stazione”.

I pendolari hanno chiamato i soccorsi e sono andati via, dopo oltre dieci minuti, salendo sul treno arrivato nel frattempo. Fino a quel momento, la loro richiesta di aiuto è rimasta inascoltata. “Mi chiedo se qualcuno alla fine sia arrivato a fermare quel poveraccio che in quei lunghissimi dieci minuti avrebbe potuto fare e farsi male”, conclude la donna, “E mi chiedo quanto la sicurezza dei fruitori di un servizio pubblico sia tutelata dagli enti preposti”.