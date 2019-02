Sanremo, un piano parcheggi alternativo per la settimana del Festival

Sanremo. Come già avvenuto l’anno scorso in occasione della settimana del Festival, anche quest’anno il posteggio del Palafiori rimarrà chiuso per motivi di sicurezza, in ottemperanza al piano generale della sicurezza approntato dalla Questura. ordinanze parcheggi festival

Le sole utenze che potranno accede al posteggio del Palafiori durante la settimana del Festival saranno:

forze dell’ordine, polizia municipale, mezzi di primo soccorso e personale operativo presso centro operativo comunale, utenti abbonati e, per le singole cinque serate del Festival, persone munite di biglietto di ingresso al Teatro Ariston.

Per implementare i posti auto cittadini in occasione della settimana del Festival, l’Amministrazione comunale ha quindi approntato, come fatto l’anno scorso, un piano parcheggi alternativo:

Corso Salvo d’Acquisto

Dalle ore 00 del 5 febbraio 2019 sino alle ore 12 del giorno 11 febbraio 2019, istituzione parcheggi auto gratuiti nei tratti debitamente segnalati per circa 350 metri lato monte. Sarà disciplinato un doppio senso di marcia, con ingresso e uscita unicamente dal lato ovest (Morgana). Per tutta la settimana sarà interdetto l’accesso da Via Nobel (lato Corso Cavallotti).

Corso Trento Trieste

Dalle ore 00 del 5 febbraio 2019 sino alle ore 12 del giorno 11 febbraio 2019, istituzione di parcheggio gratuito per autovetture sulla sede della pista ciclabile nel tratto che va dallo Yacht Club al Morgana.